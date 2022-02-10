Жители села Эсто-Алтай смогут пройти диспансеризацию

Сегодня там работает передвижной медицинский комплекс районной больницы. Сельчане смогут пройти полное обследование, сделать мамографию и флюорографию.

Это уже второй выезд в этот населенный пункт. Отметим, новым оборудованием автопарк медучреждения пополнился в прошлом году. Диспансеризацию уже прошли жители села Красномихайловского. До конца месяца мобильный ФАП побывает также в селе Бага-Тугтун и поселке Манычский.