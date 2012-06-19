В Калмыкии бесплатным горячим питанием обеспечены более 14,5 тысяч учеников начального блока

Отчет по этому вопросу держали глава правительства Юрий Зайцев и замминистра образования и науки Татьяна Питкиева в рамках селекторного совещания, которое провела вице-премьер России Татьяна Голикова. Как было озвучено, 148 учебных заведений региона организовали для ребят обеды и завтраки, минимум один раз в день.

Напомним, в 2020 году на эти цели были выделены средства из бюджетов разных уровней. В этом году также бесплатное питание будут охвачены 100% школьников из начальных классов. Соблюдение норм СанПин и работу поставщиков контролирует Роспотребнадзор.