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17 июня, 15:32
Новости

В Калмыкии начинается прием заявок на формирование реестра социальных предприятий

В Калмыкии начинается прием заявок на формирование реестра социальных предприятий

Об этом сообщает пресс-служба профильного министерства. Компании, подтвердившие свой статус, смогут воспользоваться инструментами государственной поддержки. В частности, это бесплатные консультации, обучающие мероприятия, маркетинговое сопровождение, гранты на развитие своего дела и многое другое.

Социальные предприятия трудоустраивают социально-уязвимые слои населения, производят товары и услуги для граждан этих категорий или осуществляют деятельность, направленную на достижение общественно-полезных целей. Войти в перечень можно, подав заявку в региональный центр «Мой бизнес» в период с 20 июня по 20 июля.

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