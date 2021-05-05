В Калмыкии начинается прием заявок на формирование реестра социальных предприятий

Об этом сообщает пресс-служба профильного министерства. Компании, подтвердившие свой статус, смогут воспользоваться инструментами государственной поддержки. В частности, это бесплатные консультации, обучающие мероприятия, маркетинговое сопровождение, гранты на развитие своего дела и многое другое.



Социальные предприятия трудоустраивают социально-уязвимые слои населения, производят товары и услуги для граждан этих категорий или осуществляют деятельность, направленную на достижение общественно-полезных целей. Войти в перечень можно, подав заявку в региональный центр «Мой бизнес» в период с 20 июня по 20 июля.