17 июня, 13:59
Сотрудники МЧС провели патрулирование на реке Волга в поселке Цаган-Аман
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Судоводителям и отдыхающим на берегу они рассказали о правилах безопасности при эксплуатации маломерных судови безопасности на водных объектах в летний период. Также инспекторы раздали всем профилактические памятки.
Судоводителям и отдыхающим на берегу они рассказали о правилах безопасности при эксплуатации маломерных судови безопасности на водных объектах в летний период. Также инспекторы раздали всем профилактические памятки.
Региональное управление МЧС напоминает: в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на единый номер вызова экстренных служб «112».