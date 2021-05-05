Сотрудники МЧС провели патрулирование на реке Волга в поселке Цаган-Аман

Судоводителям и отдыхающим на берегу они рассказали о правилах безопасности при эксплуатации маломерных судови безопасности на водных объектах в летний период. Также инспекторы раздали всем профилактические памятки.



Региональное управление МЧС напоминает: в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на единый номер вызова экстренных служб «112».