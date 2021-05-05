Сегодня вечером в Центральном хуруле стартуют курсы по изучению калмыцкого языка и основ буддизма

Открытие состоится в конференц-зале монастыря. Онлайн-трансляция будет проходить на канале благотворительного фонда «Буйн-добродетель». Желающие участвовать в образовательной программе могут успеть заполнить анкету и подать заявку сегодня до 18.00.



Занятия продлятся до середины августа. По окончании курсов пройдут 3 экзамена: по калмыцкому языку, основам буддизма и устный экзамен на знание текста. 7 участников, получивших большее количество баллов, будут награждены ценными призами.