Открытие состоится в конференц-зале монастыря. Онлайн-трансляция будет проходить на канале благотворительного фонда «Буйн-добродетель». Желающие участвовать в образовательной программе могут успеть заполнить анкету и подать заявку сегодня до 18.00.
Занятия продлятся до середины августа. По окончании курсов пройдут 3 экзамена: по калмыцкому языку, основам буддизма и устный экзамен на знание текста. 7 участников, получивших большее количество баллов, будут награждены ценными призами.
17 июня, 16:26
Сегодня вечером в Центральном хуруле стартуют курсы по изучению калмыцкого языка и основ буддизма
Вступайте в нашу группу Вконтакте!