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22 сентября, 10:00
НовостиСпорт

Сегодня состоится очередная игра калмыцкого «Уралана»

Сегодня состоится очередная игра калмыцкого «Уралана»

 На домашнем поле жёлто-синие будут противостоять дагестанской команде «Дербент». Примечательно, что прошлая игра нашей футбольной команды проходила с ещё одним составом из Дагестана. Тогда итогом матча стала боевая ничья 2:2.

Напомним, матчи проходят в рамках III дивизиона Чемпионата России по футболу. В турнирной таблице калмыцкая команда занимает 6 строчку, сегодняшние соперники расположились сразу следом – на седьмой. Подробнее о том, как прошёл матч и с каким результатом закончился, смотрите в наших выпусках

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