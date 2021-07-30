Сегодня состоится очередная игра калмыцкого «Уралана»

На домашнем поле жёлто-синие будут противостоять дагестанской команде «Дербент». Примечательно, что прошлая игра нашей футбольной команды проходила с ещё одним составом из Дагестана. Тогда итогом матча стала боевая ничья 2:2.

Напомним, матчи проходят в рамках III дивизиона Чемпионата России по футболу. В турнирной таблице калмыцкая команда занимает 6 строчку, сегодняшние соперники расположились сразу следом – на седьмой. Подробнее о том, как прошёл матч и с каким результатом закончился, смотрите в наших выпусках