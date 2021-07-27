В Калмыкии начались активные поиски пропавшего жителя Целинного района Владимира Дамбинова

Следователи просят сообщать неравнодушных жителей региона любую известную информацию о Владимире или звонить в полицию. Вместе с волонтерами наш корреспондент Зоя Бармагнанова тоже присоединилась к поискам.

Известно, что пенсионер Владимир Дамбинов вышел из своего дома в поселке Найнтахн, расположенном в Целинном районе еще 11 августа, приблизительно, в 8:30 и, по словам очевидцев, отправился в сторону Элисты. Но до настоящего времени его местонахождения не установлено. На поиски мужчины отозвались десятки неравнодушных людей.

От поселка Найнтахн, где в последний раз видели Дамбинова, до федеральной трассы чуть больше 20 километров. «Уехать в Элисту можно было и на пассажирской газели, которая следует из населенного пункта в столицу ежедневно» - говорит супруга пропавшего Рита Насаева. 12 августа она вернулась из Башкирии, где проходила лечение в санатории. Рассказывает, сразу поняла, что случилось неладное. Телефон мужа был отключён. Паспорт с собой мужчина не взял. С супругом прожили четверть века. И никогда он не уходил без предупреждения, сообщила женщина.

Не исключено, что у 74-летнего мужчины могла отказать память, считают следователи. Часто с возрастом человек теряет способность ориентироваться, чем дольше он находится вне дома, тем больше подробностей забывает из-за стресса, отсутствия лекарств, физических и эмоциональных страданий. Проблема в том, что люди, блуждая по населенным пунктам, далеко не всегда заставляют предположить, что им необходима помощь. Часто они нормально одеты и, вроде бы, вполне адекватно отвечают на вопросы, и только продолжительный разговор обнаруживает несостыковки и несоответствия. Потому, чем быстрее начнутся поиски человека, тем больше шансов его найти.

На поиски Владимира Дамбинова брошены все силы. Ищут и полиция со специально обученными собаками, и десятки волонтеров. При помощи квадрокоптера пытаются отследить любое движение в степи, найти хоть какую-то зацепку или улику. Как говорят добровольцы, которые имеют опыт в поиске пропавших людей, в таких случаях дорога каждая минута.

Приметы Владимира Дамбинова: на вид около 70 лет, рост чуть больше 170 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, есть теменное облысение. На среднем пальце правой руки отсутствует фрагмент фаланги. Всех, кто обладает информацией о месте нахождения мужчины, просят незамедлительно сообщить в полицию или в следственное управление.