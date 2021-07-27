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18 августа, 16:06
НовостиПамять

Не стало ветерана Великой Отечественной войны Надвида Убушиева

Не стало ветерана Великой Отечественной войны Надвида Убушиева

В последнее время он проживал в селе Троицкое в окружении детей, внуков и правнуков. Надвид Убушиевич был знатоком народных обычаев и традиций, передавал богатый опыт подрастающему поколению. Даже война и ссылка не смогли вытеснить из его сознания любовь к малой Родине, языку и культуре.

Осенью 1943 года Надвид Убушиев прошел подготовку в учебном центре города Орджоникидзе, получил звание ефрейтора и военную профессию пулеметчика. А уже в 1944 он попал на строительство Широковской ГЭС. Фронтовик всегда говорил, что только народные песни и мудрость предков помогли выстоять в суровую годину.

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