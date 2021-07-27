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18 августа, 17:46
НовостиРелигия

Центральный хурул проведет молебны для студентов и школьников

Центральный хурул проведет молебны для студентов и школьников

Ритуал поклонения Будде мудрости Манджушри и чтение мантры, как говорят монахи, создадут благие кармические отпечатки, а главное – окажут помощь в освоении новых знаний, развитии памяти и красноречия. Об этом символизирует стебель цветущего лотоса, его лепестки поддерживают текст "Праджняпарамиты-сутры" в левой руке божества, а пылающий меч мудрости в правой - символ отсечения невежества. Молебен пройдет в режиме онлайн и будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Начало службы в 9 часов.

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