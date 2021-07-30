Экс-начальника Государственной фельдъегерской службы Элисты признали виновным во взяточничестве

Об этом сегодня сообщили в региональном Следственном комитете. Установлено, что он неоднократно требовал от своего подчиненного передать ему взятку 42 тысячи 500 рублей. В ответ руководитель ведомства обещал подписать прошение об увольнении этого сотрудника, которому в этом случае по закону полагались выплаты на общую сумму - более 173 тысяч рублей.

Кроме того, обвиняемый из корыстных побуждений организовал начисление водителю этого же отдела повышенной премии в 32 тысячи рублей, если тот передаст ему 13 тысяч рублей.