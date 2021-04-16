В Элисте обсудили проведение экзаменов у школьников

Заместитель Председателя Правительства республики Ирина Шварцман провела совещание по вопросам организации Государственной итоговой аттестации. В этом году ее будет проходить более 4,5 тысяч человек, почти 3 тысячи из них - выпускники 9 классов, остальные заканчивают одиннадцатый. Они и будут писать ЕГЭ на базе 17 пунктов.

Напомним, тем, кто не планирует поступать в ВУЗ, предстоит сдать только выпускные экзамены по русскому языку и математике.

Участники совещания обсудили и вопросы медицинского сопровождения и соблюдения санитарных требований, а также безопасности и организации охраны правопорядка.

Кроме того, в местах проведения ЕГЭ должна быть обеспечена бесперебойная подача электроэнергии и работа систем связи и видеонаблюдения. Как было отмечено, все информационные материалы будут доступны на официальных сайтах профильного министерства, а также «Центра оценки качества образования».