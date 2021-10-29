В Калмыкии наблюдается рост заболевших коронавирусом в четырех районах и в Элисте

По статистике, снижение фиксируется у людей старшего поколения. Сказывается большое число привитых антиковидной вакциной среди этой возрастной группы. Об этом рассказал профильный министр Юрий Кикенов.

Растет доля зараженных детей от 7 до 15 лет.

На сегодняшний день в регионе привито около ста двадцати тысяч граждан. Те, кто не получил вакцину до 15 декабря, будут отстранены от работы, либо переведены на дистанционный режим. Если же пройти иммунизацию по медицинским показаниям невозможно, необходимо предоставить документ, который подтверждает наличие ограничений.