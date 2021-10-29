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1 декабря, 16:10
НовостиCOVID-19Здравоохранение

Школьники и студенты средних специальных образовательных учреждений переведены на дистанционное обучение

Школьники и студенты средних специальных образовательных учреждений переведены на дистанционное обучение

До особого распоряжения Главного санитарного врача республики приостановлена деятельность и детсадов, а также учреждений дополнительного образования. Как сообщил сегодня руководитель Роспотребнадзора Джангар Санджиев во время прямого эфира в инстаграм, по результатам недельного мониторинга, порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей почти в 3 раза превышен в 5 районах.

Так, с начала недели в республике закрылись 66 классов из-за роста заболевших ОРВИ, еще 26 - по количеству заболевших коронавирусом. По мнению Санджиева, такая мера поможет прервать цепочку передачи вируса и снизить уровень заболеваемости.

 

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