Школьники и студенты средних специальных образовательных учреждений переведены на дистанционное обучение

До особого распоряжения Главного санитарного врача республики приостановлена деятельность и детсадов, а также учреждений дополнительного образования. Как сообщил сегодня руководитель Роспотребнадзора Джангар Санджиев во время прямого эфира в инстаграм, по результатам недельного мониторинга, порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей почти в 3 раза превышен в 5 районах.

Так, с начала недели в республике закрылись 66 классов из-за роста заболевших ОРВИ, еще 26 - по количеству заболевших коронавирусом. По мнению Санджиева, такая мера поможет прервать цепочку передачи вируса и снизить уровень заболеваемости.