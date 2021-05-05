В Калмыкии наблюдается нашествие ильмового листоеда

Это насекомое питается нарастающими листьями вяза. В Элисте деревья уже начинают скидывать листву, а в некоторых парках кроны резко пожелтели. Подробнее о вредителе и борьбе с ним в нашем следующем материале.

Речь идёт об ильмовом листоеде, которого из-за полосатой раскраски также называют жуком-арбузником и вязовым клопом. О нём Жанна Савранская знает много. Кандидат биологических наук серьёзно занимается изучением этого насекомого в разрезе влияния на растения, проводя со своими студентами научные опыты. И сейчас она продолжает наблюдать за полосатым членистоногим. Ильмовый листоед появляется в самый жаркий период и очень быстро распространяется. Объектом его гастрономической любви являются только вязы, которых в нашем регионе существует два вида.

Элистинцы бьют тревогу из-за плохого состояния насаждений.

Как же можно противостоять незваным гостям? Специалисты отмечают два способа. К одному из них нужно прибегать заранее, и он абсолютно безвреден для человека. В весенне-летний период вязы, находящиеся на дворовых территориях, нужно регулярно поливать, что под силу жителям. Деревья тогда становятся более сильными, у них разрастается крона, и вред, нанесённый клопами, не так заметен. А в холодное время нужно убирать опавшую листву, в которой любит зимовать ильмовый листоед, и перекапывать землю. Второй вариант – применение химических препаратов. В Элисте обработку накануне ночью провели сотрудники Центра защиты леса Волгоградской области с соблюдением всех мер безопасности.

В нынешнем году обработка началась в конце мая. Как сообщает городская администрация специалисты из Волгограда будут регулярно производить работу по ликвидации очагов вредителей. В столице уже опрыскали деревья в центре и в близлежащих микрорайонах.