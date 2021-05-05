Завершилось всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства в 2023 году

Оно проходило с 15 апреля по 31 мая. Впервые такой формат был внедрен в прошлом году, что позволило расширить количество участников федерального проекта. Всего в нем приняли участие более 23-х с половиной тысяч жителей республики. О том, как проходило голосование в Малодербетовском районе, и что будет возведено уже в этом году в рамках нацпроекта в Кетченеровском районе в нашем следующем видеоматериале.

Жителя села Малые Дербеты в прошлом году выбирали из двух дизайн-проектов по обновлению и реконструкции сквера «Возрождение». Первый предусматривал создание памятника, посвященного депортации калмыцкого народа, и обустройство к нему дорожек из тротуарной плитки. Также в него была включена установка скамеек для отдыха, урн для мусора, ограждение, освещение и озеленение территории. Согласно второму в парке должны были появиться мемориальные плиты, беседки и детская площадка. Большинство голосов было отдано за первый дизайн-проект.

На протяжении полутора месяца малодербетовцы принимали активное участие в голосовании по выбору объектов для благоустройства. В этом им помогали волонтеры.

А в поселке Кетченеры благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году вокруг строящегося хурула будет обустроена новая парковая зона с молитвенными барабанами и 8 ступами. Кроме того, там установят восемь буддийских ступ. Из федерального бюджета на эти цели направлено свыше 15 миллионов рублей и больше 300 тысяч из республиканского. Этот большой и красивый храм, по задумке местных жителей, будет не только культовым местом, но и центром возрождения и развития национальной культуры и языка.

В следующем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Калмыкии планируется благоустроить 17 общественных территории в 12 муниципальных образованиях.