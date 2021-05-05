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Архив в «цифру»

Архив в «цифру»
Калмыцкий Росреестр планирует до 2025 года оцифровать свыше 709 тысяч правоустанавливающих документов на объекты недвижимости.«На сегодня наши специалисты оцифровали около 90% от общего объема. Задачу выполним гораздо раньше: до конца следующего года», – заявляет замруководителя Управления Рустам Новрузов.

По его словам, оцифровке подвергается вся документация за последние 20 лет. Электронные материалы удобнее использовать и хранить. Переход на «цифру» также экономит расходные материалы, время и квадратные метры.
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