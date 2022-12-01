  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 мая, 09:00
Новости

В Калмыкии на землях лесного фонда высадили около полутора миллионов сеянцев

В Калмыкии на землях лесного фонда высадили около полутора миллионов сеянцев

Работы провели в Октябрьском, Элистинском, Башантинском, Ергенинском и Каспийском лесничествах. Общая засеянная площадь составила свыше 650-ти гектаров. Весенняя посадка была проведена в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Как сообщает пресс-служба ведомства, в зоне полупустынь и пустынь, при закладке молодых культур применялся джузгун, терескен, скумпия, в зоне степей – дуб, вяз.

Всего в этом году лесовосстановление планируется провести на площади около полутора тысяч гектаров. Планируется озеленить почти все районы республики, а это на 9% больше, чем в прошлом году. Проект предусмотривает ежегодное увеличение объемов искусственного лесовосстановления.

Работы рассчитаны до 2030 года.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия