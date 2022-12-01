В Калмыкии на землях лесного фонда высадили около полутора миллионов сеянцев

Работы провели в Октябрьском, Элистинском, Башантинском, Ергенинском и Каспийском лесничествах. Общая засеянная площадь составила свыше 650-ти гектаров. Весенняя посадка была проведена в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Как сообщает пресс-служба ведомства, в зоне полупустынь и пустынь, при закладке молодых культур применялся джузгун, терескен, скумпия, в зоне степей – дуб, вяз.



Всего в этом году лесовосстановление планируется провести на площади около полутора тысяч гектаров. Планируется озеленить почти все районы республики, а это на 9% больше, чем в прошлом году. Проект предусмотривает ежегодное увеличение объемов искусственного лесовосстановления.



Работы рассчитаны до 2030 года.