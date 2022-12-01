На водных объектах республики провели патрулирование сотрудники Центра Государственных инспекторов по маломерным судам регионального МЧС

Как сообщает пресс-служба ведомства, они проверили у судовладельцев наличие удостоверений на право управления маломерным судами, а также напомнили о своевременном техническом освидетельствовании плавсредств и обеспечении безопасности пассажиров. А гражданам раздали памятки и напомнили об основных правилах поведения на воде.