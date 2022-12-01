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12 мая, 07:24
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На водных объектах республики провели патрулирование сотрудники Центра Государственных инспекторов по маломерным судам регионального МЧС

На водных объектах республики провели патрулирование сотрудники Центра Государственных инспекторов по маломерным судам регионального МЧС

Как сообщает пресс-служба ведомства, они проверили у судовладельцев наличие удостоверений на право управления маломерным судами, а также напомнили о своевременном техническом освидетельствовании плавсредств и обеспечении безопасности пассажиров. А гражданам раздали памятки и напомнили об основных правилах поведения на воде.

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