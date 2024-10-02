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4 октября, 10:29
НовостиСобытиеСельское хозяйство

В Калмыкии на сегодняшний день убрано риса с площади - 1546 га, валовый сбор - 7313,3 тонн.

В Калмыкии на сегодняшний день убрано риса с площади - 1546 га, валовый сбор - 7313,3 тонн.

Сбор крупяной культуры продолжается в 4 хозяйствах региона. В них посеяли 3.600 гектаров риса.

Для затопления всей площади потребовалось 85,6 млн.м³ воды.

«Проведенный анализ по качеству зерна риса показывает, что он является одним из лучшим в России, не содержит остатков пестицидов и других вредных веществ, - подчеркнул и.о. Министра сельского хозяйства Тимур Гаваев. По предварительным подсчетам валовый сбор этой ценной злаковой культуры будет не ниже уровня прошлого года». Кампанию планируется завершить в первой декаде ноября.

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