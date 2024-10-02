Депутаты ЭГС на сегодняшнем заседании объявили конкурс на замещение должности руководителя столичной Администрации.

Он пройдёт 30 октября. До 25-го числа конкурсная комиссия будет принимать документы от кандидатов на должность, проверять на соответствие нормам законодательства и Положению о конкурсе.

В состав комиссии от ЭГС вошли директор Элистинского политехнического колледжа им. И. Н. Эльвартынова Галина Васькина, заместитель управляющего региональным отделением Соцфонда России Евгений Алексеев и руководитель Штаба общественной поддержки Бадма Бадаев. Ещё три члена комиссии будут определены Главой республики.