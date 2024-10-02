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4 октября, 10:07
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Депутаты ЭГС на сегодняшнем заседании объявили конкурс на замещение должности руководителя столичной Администрации.

Депутаты ЭГС на сегодняшнем заседании объявили конкурс на замещение должности руководителя столичной Администрации.

Он пройдёт 30 октября. До 25-го числа конкурсная комиссия будет принимать документы от кандидатов на должность, проверять на соответствие нормам законодательства и Положению о конкурсе.

В состав комиссии от ЭГС вошли директор Элистинского политехнического колледжа им. И. Н. Эльвартынова Галина Васькина, заместитель управляющего региональным отделением Соцфонда России Евгений Алексеев и руководитель Штаба общественной поддержки Бадма Бадаев. Ещё три члена комиссии будут определены Главой республики.

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