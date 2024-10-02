Сегодня во всем мире отмечается День защиты животных.

Этот праздник был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения охраны природы в 1931 году. Защита животных – это многогранная деятельность, включающая в себя множество аспектов. Одним из основных направлений является борьба с браконьерством, которое представляет серьезную угрозу для многих видов дикой природы.

Мы все на этой Земле несем ответственность за других обитателей планеты. И в этот день взволнованное послание научного сотрудника заповедника «Черные земли» Антона Абушина особенно важно и актуально.

Он пишет о том, как два года назад в Калмыкии на просторах Кетченеровского района на свет появился маленький орел Н 558. Дефицит корма из-за засухи не помешал ему встать на крыло, он бороздил просторы степей и пустынь Евразии и, возможно, Африки.

О печальной судьбе хищника Антон узнал из сообщений Сулеймана - бизнесмена из северного Йемена, который сообщил, что «молодой орел из Калмыкии H 558 уже полтора месяца находится на «лечении» в южной части страны, у мальчика, якобы отбившего его у стаи ворон. Что это были за вороны, нанёсшие тяжкие телесные орлу, непонятно. Учитывая то, как травматично на фото они держат птицу - за перья, мне сразу показалось сомнительным, что наш степняк получает должный уход. На предложение просто выпустить его на волю Сулейман отвечал категорическим отказом. Мол, тот ещё не прошёл до конца нужного «лечения».

Сулейман уверял Абушина, что беспокоится о вымирающих видах птиц и намерен отправить орла в Россию специальной транспортной компанией. Но, все оказалось обманом. На Ближнем Востоке проблема отстрела и отлова птиц стоит очень остро: орлов ловят повсеместно и затем продают на рынках как питомцев или на чучела. А уж, если отловленная птица окажется с кольцом… Не это ли благоприятный повод для шантажа и вымогательства?

- «От Сулеймана мы получили угрожающее письмо, - сообщает Абушин, - или мы заплатим 1500 $ за затраты на лечение или они пришлют видео как орла застрелят!».

- «Мы просто не могли поверить в это. Но реальность оказалась до тошноты примитивной. H-558 всего лишь ещё один плененный и убитый на Ближнем Востоке орёл... Мы не можем и не будем платить вымогателям, мы можем вести переговоры о спасении. Но, пожалуй, самое главное это то, что мы будем стремиться и можем сделать жизнь животных, родившихся, в том числе и в Калмыцкой степи, безопасной в будущем», считает научый сотрудник заповедника «Черные земли» Антон Абушин.

Нам в этой жизни важно осознать, что потеря даже одного вида, может привести к серьезным последствиям для всей биосферы. А Всемирный день защиты животных один из важных праздников, который напоминает о необходимости бережного отношения к животным и природе, в целом.