В Калмыкии на Региональном штабе по строительству обсудили вопросы развития инфраструктуры Элисты и ремонта дорог республики

Сегодня, 20 марта, Глава Калмыкии Бату Хасиков провел заседание очередного Регионального штаба по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Участие в заседании также приняли члены Правительства РК, Администрации Элисты и профильного министерства.

На встрече обсудили вопросы и нормативы градостроительного проектирования, реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги в 2021 году.

В частности, обратили внимание на необходимость увеличения парковочных мест. Как прокомментировал Глава Калмыкии: «Нужно проработать вопрос развития инфраструктуры города и ввода новых нормативов при строительстве объектов. Это поможет разгрузить улицы, а также повысить комфорт и удобство для наших жителей».

Бату Хасиков также отметил, что в этом году у республики большие планы по строительству и ремонту автодорог, как регионального, так и местного значения. «Отдельно обсудили и устранение выбоин на дорогах – важно держать руку на пульсе и своевременно следить за целостностью дорожного полотна», – подчеркнул он.

В завершение Глава региона добавил, что в республике постепенно наращиваются темпы строительства, но отметил: «Для достижения высокой эффективности нам нужно мобилизоваться».