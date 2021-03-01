Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Мнение старейшин важно для меня, и я благодарен за их ценные советы и предложения»

Глава Калмыкии Бату Хасиков встретился с членами Совета старейшин при Главе Республики Калмыкия. Встреча прошла в неформальной обстановке и была посвящена ключевым вопросам развития региона.

Также участие приняли Руководитель Администрации Главы Республики Калмыкия Чингис Бериков и Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Калмыкия – Представитель Главы Республики Калмыкия в Народном Хурале Республики Калмыкия Араш Манджиев.

«Наши старейшины обладают огромным жизненным и профессиональным опытом. Их мнение важно для меня, и я благодарен за их ценные советы и предложения», – поделился Глава республики. Он также отметил, что сейчас Совет проходит этап «перезагрузки», связанный с уходом Валерия Богданова на заслуженный отдых, но подчеркнул: «Тем не менее, члены Совета продолжают вносить свой вклад в развитие республики и всей душой болеют за нашу Калмыкию».

На встрече обсудили вопросы сельского хозяйства, патриотического воспитания, занятости населения, развития спортивной инфраструктуры, демографическую ситуацию. Бату Сергеевич также сказал, что отметил для себя рекомендации по вопросу развития калмыцкого языка.

В рамках обсуждения Член квалификационной коллегии судей РК, член Общественной палаты РК, председатель Благотворительного фонда по сохранению историко-культурного наследия «Наше наследие» Иван Нимгирович Басангов поделился: «Мы уже второй год наблюдаем, как новая команда ведет работу. И лично мое мнение: хорошо, что начали с самого главного. Это проблема чистой воды и скот. Также Индивидуальная программа развития, принятая федеральным центром, и приезд Председателя Правительства – для нас это было конкретно и приятно». Он добавил, что когда первые лица страны посещают регионы, туда подтягиваются и другие федеральные руководители, министры.

Говоря о вопросе патриотического воспитания, член инициативной группы проекта «Поклон солдатам Великой Победы» Сергей Григорьевич Ершов сказал: «В годы Великой Отечественной войны погибло здесь более 180 уроженцев республики. У нас есть молодежные организации, можно нашей молодежной структуре дать проект, в плане того, что имена этих людей не были увековечены» Он отметил, что таким образом молодое поколение будет глубже проявлять интерес и посмотрит, как данный проект можно реализовать.

Уделили внимание и учреждению ордена им. Б.Б. Городовикова и памятным датам – 100-летие со дня рождения Давида Никитича Кугультинова и 300-летие со встречи Петра I и Аюки-хана.

В завершение Глава республики отметил: «Приятно, что члены Совета отметили нашу активную работу с федеральным центром. Эта высокая оценка для нас является признанием, что мы движемся в правильном направлении в развитии родной республики».