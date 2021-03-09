В Калмыкии на Региональном штабе по строительству обсудили создание новых мест в образовательных организациях

Сегодня, 27 марта, Глава Калмыкии Бату Хасиков провел заседание очередного Регионального штаба по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Участие в заседании приняли члены Правительства Республики Калмыкия и руководители министерств, Главы районных муниципальных образований, а также начальники строительных и ресурсоснабжающих организаций.

На встрече обсудили строительство и создание новых мест в образовательных организациях в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография». Как отметил Глава Калмыкии: «Детально обсудили ситуацию по каждому объекту – строящимся детским садам и школам. В целом процесс идёт. Имеющиеся объективные проблемы решаем сообща со всеми участниками процесса».

Министр образования и науки Республики Калмыкия Эрдни Баринов уведомил о ходе строительства пяти детских садов в районах, школы на 228 мест в селе Троицкое, школы на 275 мест в селе Малые Дербеты, а также о планах по строительству новой школы на 825 мест в городе Элисте. Помимо этого, он доложил о проведении капитального ремонта в общеобразовательных организациях республики.

Заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия Наран Кюкеев отметил: «Нужно понимать, что в первую очередь это ответственность заказчиков и Правительства. Но и со второй стороны, с подрядчиков, никто ответственности не снимал. И ответственность будет самая серьёзная».

Также Бату Сергеевич сказал, что в некоторых случаях будут приняты превентивные меры. Глава Калмыкии отметил: «Мы за ответственность и дисциплину. Иначе должного результата не будет».