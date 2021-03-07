Поздравление Главы Калмыкии Бату Хасикова с Днём войск национальной гвардии Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны войск национальной гвардии Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот праздник объединил представителей сил и войск правоохранительной системы нашей страны. Свою историю национальная гвардия ведет с указа императора Александра I в 1811 году о формировании охранной службы и Внутренней стражи России.

И сегодня военнослужащие достойно продолжают традиции войск и органов правопорядка, сохраняют верность своему призванию и присяге, остаются надёжной опорой государства. Они твердо стоят на страже закона, самоотверженно и мужественно решают поставленные задачи по укреплению законности и общественной безопасности.

Сформированное 5 лет назад Управление Росгвардии по Республике Калмыкия обеспечивает безопасность жителей нашего региона от угроз экстремизма и терроризма, проводит борьбу с преступностью, терроризмом, распространением незаконного оборота оружия, обеспечивают безопасность и правопорядок в Калмыкии, территориальную целостность государства. Сотрудники Управления также принимают активное участие в общественной и культурной жизни республики, уделяют внимание патриотическому и нравственному воспитанию молодежи.

Благодарю за честную службу Отечеству, за верность долгу и традициям. Особые слова благодарности нашим ветеранам, которые посвятили свою жизнь исполнению служебного долга и передают свой опыт молодому поколению.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в достижении профессиональных высот!

Глава Республики Калмыкия Б.С. Хасиков