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5 апреля, 14:42
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В Калмыкии на работу чаще ездят на велосипедах, чем на самокатах

В Калмыкии на работу чаще ездят на велосипедах, чем на самокатах

Исследование провел сервис по поиску работы. Такой способ передвижения предпочли около 30% жителей региона. Кстати, на велосипедах мужчины ездят на работу чаще, женщин. Среди плюсов: отсутствие пробок, физическая нагрузка, забота об экологии.

Отметим, опрос был проведен с 27 марта по 3 апреля. Количество респондентов не уточняется.

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