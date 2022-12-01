В Калмыкии на работу чаще ездят на велосипедах, чем на самокатах

Исследование провел сервис по поиску работы. Такой способ передвижения предпочли около 30% жителей региона. Кстати, на велосипедах мужчины ездят на работу чаще, женщин. Среди плюсов: отсутствие пробок, физическая нагрузка, забота об экологии.



Отметим, опрос был проведен с 27 марта по 3 апреля. Количество респондентов не уточняется.