6 апреля, 09:28
Сегодня жители Калмыкии смогут более подробнее узнать о столице республики в годы гражданской войны
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Об этом в эфире радио России Калмыкия расскажет Старший научный сотрудник отдела истории Сергей Белоусов. Это очередной выпуск совместного проекта ГТРК "Калмыкия" и регионального научного центра РАН - "Наследие".
Об этом в эфире радио России Калмыкия расскажет Старший научный сотрудник отдела истории Сергей Белоусов. Это очередной выпуск совместного проекта ГТРК "Калмыкия" и регионального научного центра РАН - "Наследие".
Слушайте передачу сегодня, в 13 часов 15 минут на канале радио России – Калмыкия. На частоте 102 и 7 ФМ.