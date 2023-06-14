В Калмыкии на осуществление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей направлено более 146 тыс. рублей

С начала года число получателей выплаты составило менее 3 – х тысяч семей. Среди получателей: те родители, у которых с января 18 и до конца 2022 года родился или усыновлен третий и последующий ребенок, а среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Республики на момент обращения. Размер ежемесячной денежной выплаты свыше 13 тысяч рублей. С 1 января текущего года – 29 770,00 рублей.

Об этом сообщает региональное министерство соцразвития.