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16 июня, 09:57
Новости

В Калмыкии запущен суперсервис «Рождение ребенка»

В Калмыкии запущен суперсервис «Рождение ребенка»

Этой услугой уже воспользовались 5 семей. Приложение дает родителям возможность зарегистрировать рождение ребенка без посещения отдела ЗАГС. Отметим, что для регистрации через программу нужно: подтвердить учетную запись на Госуслугах и написать согласие на оформление электронного медицинского свидетельства.

«Внедрение суперсервиса «Рождение ребенка» оптимизирует взаимодействие родителей и государственных органов, сообщает пресс-служба республиканского управления ЗАГС.

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