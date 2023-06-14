В Калмыкии запущен суперсервис «Рождение ребенка»

Этой услугой уже воспользовались 5 семей. Приложение дает родителям возможность зарегистрировать рождение ребенка без посещения отдела ЗАГС. Отметим, что для регистрации через программу нужно: подтвердить учетную запись на Госуслугах и написать согласие на оформление электронного медицинского свидетельства.

«Внедрение суперсервиса «Рождение ребенка» оптимизирует взаимодействие родителей и государственных органов, сообщает пресс-служба республиканского управления ЗАГС.