Санал Годжуров принимает участие в заседании Стратегической сессии председателей региональных отделений Русского географического общества

Сегодня она завершается в Красноярском крае. На его территории это первое подобное мероприятие. Оно организовано в базовом экспедиционном лагере РГО "Ермак" в Ермаковском районе на юге региона.

В работе сессии принимают участие представители 27 региональных отделений Русского географического общества. Участники уже рассмотрели вопросы обеспечения регионального развития и координации деятельности с местными отделениями РГО, а также ключевых направлений работы, межрегионального взаимодействия, проведения совместных проектов и грантовых программ.

Фото: Санал Годжуров