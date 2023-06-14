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16 июня, 12:36
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Санал Годжуров принимает участие в заседании Стратегической сессии председателей региональных отделений Русского географического общества

Санал Годжуров принимает участие в заседании Стратегической сессии председателей региональных отделений Русского географического общества

Сегодня она завершается в Красноярском крае. На его территории это первое подобное мероприятие. Оно организовано в базовом экспедиционном лагере РГО "Ермак" в Ермаковском районе на юге региона.

В работе сессии принимают участие представители 27 региональных отделений Русского географического общества. Участники уже рассмотрели вопросы обеспечения регионального развития и координации деятельности с местными отделениями РГО, а также ключевых направлений работы, межрегионального взаимодействия, проведения совместных проектов и грантовых программ.

yebaftrjurw

Фото: Санал Годжуров

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