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11 октября, 13:07
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В Калмыкии на основании вердикта присяжных заседателей вынесен приговор жителю Яшкульского района, признанному виновным в убийстве

В Калмыкии на основании вердикта присяжных заседателей вынесен приговор жителю Яшкульского района, признанному виновным в убийстве

Следствием и судом установлено, что в ночное время 12 марта 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства в п. Яшкуль, испытывая к потерпевшему личные неприязненные отношения, вызванные ранее возникшим конфликтом, умышленно с силой нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностям потерпевшего.

В результате преступных действий подсудимого потерпевшему были причинены телесные повреждения, от которых последний скончался в больнице.

В ходе следствия и на суде мужчина вину отрицал. Следствием проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, а также судебных экспертиз. Собранные следствием доказательства опровергли версию подсудимого, в связи с чем присяжные заседатели своим вердиктом единогласно признали подсудимого виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, а также не заслуживающим снисхождения при назначении ему наказания.

На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей Яшкульский районный суд Республики Калмыкия вынес свой приговор. Подсудимому назначено окончательное наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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