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11 октября, 12:27
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В Целинном районе осужден местный житель, совершивший дорожно-транспортное происшествие в состоянии опьянения

В Целинном районе осужден местный житель, совершивший дорожно-транспортное происшествие в состоянии опьянения

Судом установлено, что подсудимый в июле 2023 года в вечернее время суток в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки «LADA Granta» и двигаясь по автодороге, пролегающей по одной из улиц пос. Овата Целинного района, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с мотоциклом марки «Минск». В результате дорожно-транспортного происшествия с различными телесными повреждениями в республиканское медицинское учреждение доставлен несовершеннолетний водитель.

Приговором Целинного районного суда с учетом позиции государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года с удержанием из заработной платы в доход государства 10 % с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия

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