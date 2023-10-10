Сегодня состоялось заседание правительства республики

В повестку были включены 3 вопроса. Один из них – введение новой системы управления государственными программами Республики Калмыкия. Как отметил Первый заместитель Председателя Правительства Республики - министр финансов Очир Шургучеев, она заработает уже с 1 января 2024 года. Обновления позволят усовершенствовать процесс принятия решений и минимизировать риски.

Прокурор республики Виталий Семенченко, заслушав доклады, отметил, что при составлении программ необходимо соблюдать принципы соразмерности целей и формулировок и их ресурсной обеспеченности. По словам Председателя Правительства Гиляны Босхомджиевой, нововведение направлено на то, чтобы учесть не только количественные характеристики, но и целевые показатели, которые покажут эффективность реализации госпрограмм.

Также сегодня члены правительства обсудили предложенный Минфином проект республиканского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. И третьим пунктом обсудили формирование проведение работ на объектах капитального строительства.