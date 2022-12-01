В Калмыкии на базе Юстинского комплексного центра социального обслуживания населения открылся небольшой кинозал для детей

Основной целью проекта является формирование нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности к республике и стране в целом.



Напомним, Юстинский комплексный центр стал победителем конкурса социальных и культурных проектов нефтяной компании в номинации "Духовность и культура". Специалистам центра удалось защитить проект "С любовью к Отечеству" на создание кинозала для подопечных.



На средства гранта приобрели мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук, удобные кресла.



Фото: ukcson.kalm.socinfo.ru