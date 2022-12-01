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1 марта, 10:13
Новости

В Калмыкии на базе Юстинского комплексного центра социального обслуживания населения открылся небольшой кинозал для детей

В Калмыкии на базе Юстинского комплексного центра социального обслуживания населения открылся небольшой кинозал для детей

Основной целью проекта является формирование нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности к республике и стране в целом.

Напомним, Юстинский комплексный центр стал победителем конкурса социальных и культурных проектов нефтяной компании в номинации "Духовность и культура". Специалистам центра удалось защитить проект "С любовью к Отечеству" на создание кинозала для подопечных.

На средства гранта приобрели мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук, удобные кресла.

Фото: ukcson.kalm.socinfo.ru

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