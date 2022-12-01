Для школьников Калмыкии провели час музыки "Песни солнечного дня"

Мероприятие было приурочено к 70-летию со дня рождения поэта, композитора Ивана Убушаева. Сотрудники отдела Национальной библиотеки имени Амур-Санана рассказали ученикам краткую биографию поэта. Его имя значится в грандиозном издании энциклопедии "Лучшие люди России", где представлены деятели науки, культуры, искусства нашей страны.



Ребята с удовольствием послушали известные народу "Хальмг цә" Анны Очкаевой и "Хойр заһсч" Эдуарда Бурлакова. Отметим, мероприятие прошло в рамках Недели краеведения "Родной свой край люби и знай".



Фото: vk.com/kalmnlib