В Элисте прошел заключительный этап кубка Калмыкии по мини-футболу

Игра прошла в минувшие выходные в спортблоке КалмГУ. Как сообщили в Федерации футбола республики, бронзовым призером стала команда "Спартак", выигравшая у "Звезды" со счетом 6:4.



В финале встретились представители реготделения Социального фонда РФ и "КСК Тотем". Первые были действующими обладателями титула чемпионов республики. Они и подтвердили звание сильнейших в этом состязании.