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1 марта, 10:31
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В Элисте прошел заключительный этап кубка Калмыкии по мини-футболу

В Элисте прошел заключительный этап кубка Калмыкии по мини-футболу

Игра прошла в минувшие выходные в спортблоке КалмГУ. Как сообщили в Федерации футбола республики, бронзовым призером стала команда "Спартак", выигравшая у "Звезды" со счетом 6:4.

В финале встретились представители реготделения Социального фонда РФ и "КСК Тотем". Первые были действующими обладателями титула чемпионов республики. Они и подтвердили звание сильнейших в этом состязании.

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