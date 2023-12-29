В Калмыкии на базе комплексных центров социального обслуживания населения продолжают работать пункты проката технических средств реабилитации

Фото: Правительство Республики Калмыкия

Поддержка отдельных категорий граждан расширена в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Работа пунктов проката технических средства реабилитации и ухода организована во всех 14 комплексных центрах социального обслуживания населения республики, необходимое специализированное оборудование передается во временное пользование гражданами на безвозмездной основе и возможностью доставки ТСР на дом.

Тренажеры, костыли и трости, противопролежневые подушки и матрацы, инвалидные коляски, ходунки и другие технические приспособления предназначены для временного использования гражданами старшего возраста и инвалидами; жителями, временно утратившими способность к самообслуживанию. Средства реабилитации также могут получить лица, осуществляющие долговременный уход за родственниками.

В Калмыкии в 2023 году услугами пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) воспользовались 359 человек. Всего выдано в безвозмездное пользование 470 технических средства реабилитации.

Всего с начала реализации нацпроекта (с 2019 года) услугами пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) воспользовались 1361 человек, на оснащение пунктов проката направлено 4 053,57 тыс. рублей из республиканского бюджета.