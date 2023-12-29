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19 января, 12:33
НовостиПамять

Старшее поколение калмыцких писателей сегодня представляет народный поэт Калмыкии Владимир Нуров

Старшее поколение калмыцких писателей сегодня представляет народный поэт Калмыкии Владимир Нуров

Еще в детстве он был депортирован вместе с родителями в Тюменскую область. Окончил 7 классов, получил профессию тракториста, а вернувшись из депортации продолжил образование и уже занялся литературной деятельностью.

Завтра в выпуске «Местное время. Суббота» смотрите программу «Владимир Нуров. Размышления вслух», в которой он расскажет о том, как в творчестве его старших товарищей отразилась тема депортации.

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