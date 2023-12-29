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19 января, 10:28
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Сегодня в Элисте участники СВО и члены их семей смогли получить бесплатную юридическую помощь

Приём в рамках проекта «Правовая помощь своим» провели квалифицированные юристы совместно с сотрудниками регионального филиала ГосФонда «Защитники Отечества». В основном вопросы касались составления исковых заявлений, оформления страховых выплат, которые полагаются участникам СВО и их семьям.

Напомним, Президент Владимир Путин поручил правительству продумать меры по поддержке женщин, которые не состояли в официальном браке с погибшими бойцами спецоперации, но жили вместе или имеют общих детей. Речь идет о вопросах, касающихся материального о беспечения, медицинской помощи, получения образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

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