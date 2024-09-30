В Калмыкии мужчины чаще проявляют инициативу в любви, а женщины – в браке

Согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы, женщины Калмыкии реже проявляют инициативу в начале отношений, зато чаще предлагают вступить в брак. 18% женщин форсировали свадьбу, 24 процента настояли на свадьбе. Среди состоящих в браке жительниц Калмыкии больше тех, кто однажды предложил своему мужчине встречаться, а потом поставил вопрос ребром: свадьба или разрыв отношений.

Хотя инициативу в отношениях чаще проявляют мужчины. 56 процентов из них инициаторы романтических отношений, а 60 процентов мужчин Калмыкии, согласно опросу, сделали предложения о свадьбы.

Опрос был проведен с 20 по 26 сентября 2024 года. Количество респондентов не указывается.