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1 октября, 09:32
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В Калмыкии мужчины чаще проявляют инициативу в любви, а женщины – в браке

В Калмыкии мужчины чаще проявляют инициативу в любви, а женщины – в браке

Согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы, женщины Калмыкии реже проявляют инициативу в начале отношений, зато чаще предлагают вступить в брак. 18% женщин форсировали свадьбу, 24 процента настояли на свадьбе. Среди состоящих в браке жительниц Калмыкии больше тех, кто однажды предложил своему мужчине встречаться, а потом поставил вопрос ребром: свадьба или разрыв отношений.

Хотя инициативу в отношениях чаще проявляют мужчины. 56 процентов из них инициаторы романтических отношений, а 60 процентов мужчин Калмыкии, согласно опросу, сделали предложения о свадьбы.

Опрос был проведен с 20 по 26 сентября 2024 года. Количество респондентов не указывается.

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