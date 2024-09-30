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1 октября, 10:57
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Из Балаково Саратовской области с победой вернулись с серебряными медалями Данияр Ходжигоров, Владимир Головин и с бронзовой Дмитрий Щербаков.

Из Балаково Саратовской области с победой вернулись с серебряными медалями Данияр Ходжигоров, Владимир Головин и с бронзовой Дмитрий Щербаков.

Они приняли участие в XXV Открытом традиционном турнире по греко-римской борьбе памяти Алексея и Павла Роговых. Всем призёрам соревнований были вручены медали, грамоты и сертификаты, а победители турнира дополнительно получили пояса чемпиона.

Как отметили в министерстве физической культуры и спорта РК: - «Это не только заслуга спортсменов, но и тренера-преподавателя Бадмы Городоваева».

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

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