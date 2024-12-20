В Калмыкии мужчине назначено наказание за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Прокуратура города Элисты поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Октябрьского района. Суд установил, что в сентябре этого года вновь допустил управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Приговором Элистинского городского суда с учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Кроме того, принадлежащий осужденному автомобиль по приговору суда был конфискован и обращен в собственность государства.