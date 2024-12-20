Калмыцкая хоккейная команда «Джунгар» победила в Чемпионате любительской хоккейной лиги «Столица Каспия».
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Матч состоялся между командой «Джунгар» города Элиста и командой «Вектор» города Астрахани.
Зрители стали свидетелями настоящего хоккейного сражения, где ежесекундно принимались решения, которые останутся еще долго у присутствующих в памяти. Захватывающие моменты и невероятная атмосфера на протяжении всей игры никого не оставила равнодушными. Со счетом 8:2 победа завоевала хоккейная команда Калмыкии «Джунгар».
Фото: Министерство физической культуры и спорта РК