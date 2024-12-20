23 декабря, 14:17
 2 °C
106,54
102,34
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 декабря, 12:27
НовостиСобытиеСпорт

Калмыцкая хоккейная команда «Джунгар» победила в Чемпионате любительской хоккейной лиги «Столица Каспия».

Калмыцкая хоккейная команда «Джунгар» победила в Чемпионате любительской хоккейной лиги «Столица Каспия».

Матч состоялся между командой «Джунгар» города Элиста и командой «Вектор» города Астрахани.

Зрители стали свидетелями настоящего хоккейного сражения, где ежесекундно принимались решения, которые останутся еще долго у присутствующих в памяти. Захватывающие моменты и невероятная атмосфера на протяжении всей игры никого не оставила равнодушными. Со счетом 8:2 победа завоевала хоккейная команда Калмыкии «Джунгар».

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия