В ДТП на объездной трассе Астрахань - Ставрополь погиб человек

Cообщение о дорожно-транспортном происшествии на объездной трассе Астрахань - Ставрополь поступило cегодня, в 11:36.

По прибытии наблюдалось лобовое столкновение грузового автомобиля Камаз и легкового авто марки Kia Ceed.

Сотрудники МЧС России произвели, отключение аккумуляторной батареи на легковом автомобиле и извлекли пострадавшего (водитель легкового автомобиля) с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

В результате ДТП погиб 1 человек. Трое пострадавших направлены в медицинское учреждение.

Фото: МЧС Республики Калмыкия