23 декабря, 12:53
В ДТП на объездной трассе Астрахань - Ставрополь погиб человек
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Cообщение о дорожно-транспортном происшествии на объездной трассе Астрахань - Ставрополь поступило cегодня, в 11:36.
По прибытии наблюдалось лобовое столкновение грузового автомобиля Камаз и легкового авто марки Kia Ceed.
Сотрудники МЧС России произвели, отключение аккумуляторной батареи на легковом автомобиле и извлекли пострадавшего (водитель легкового автомобиля) с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента.
В результате ДТП погиб 1 человек. Трое пострадавших направлены в медицинское учреждение.
Фото: МЧС Республики Калмыкия