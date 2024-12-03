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4 декабря, 13:20
НовостиКриминал

В Калмыкии мужчина подозревается в незаконном обороте наркотических веществ

В Калмыкии мужчина подозревается в незаконном обороте наркотических веществ

Полицейские Лаганского района в рамках оперативно-профилактического мероприятия задержали местного жителя. У мужчины был обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения, со специфическим запахом.

Задержанный пояснил, что изъятой массой является наркотическое средство, которое он изготовил самостоятельно для личного потребления. Вещество направлено на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Калмыкия.

Материалы переданы в органы предварительного следствия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД Калмыкия

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