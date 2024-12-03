В Целинном районе задержан преступник, находящийся в федеральном и межгосударственном розысках

Полицейскими Калмыкии совместно с сотрудниками регионального УФСБ, при координации Главного управления по противодействию экстремизму МВД России на территории с.Троицкое был задержан 35-летний мужчина, находящийся в федеральном и межгосударственном розысках.

Полицейскими было установлено, что мужчина является фигурантом двух уголовных дел.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения для передачи инициатору розыска - УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москва.

Фото: МВД Калмыкия