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5 декабря, 07:09
НовостиКриминал

В Целинном районе задержан преступник, находящийся в федеральном и межгосударственном розысках

В Целинном районе задержан преступник, находящийся в федеральном и межгосударственном розысках

Полицейскими Калмыкии совместно с сотрудниками регионального УФСБ, при координации Главного управления по противодействию экстремизму МВД России на территории с.Троицкое был задержан 35-летний мужчина, находящийся в федеральном и межгосударственном розысках.

Полицейскими было установлено, что мужчина является фигурантом двух уголовных дел.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения для передачи инициатору розыска - УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москва.

Фото: МВД Калмыкия

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