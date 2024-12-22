Вся Калмыкия в ожидании прихода калмыцкого нового года - Зул

В центральном хуруле продолжается подготовка к его празднованию. В этот день, 25 декабря, в 9.00 утра начнется праздничный молебен, он пройдет в 2 сессии. Также состоится традиционное угощение мирян ароматным калмыцким чаем и вкусными борцоками. А после обеда состоится обход вокруг хурула с пением мантры «Мигзм».

Завершились заключительные предновогодние ритуалы. Отрадно, что их посетило много людей, отметил Шаджин-лама Калмыкии геше Тензин Чойдак. Монахи и в дугане, и в конференц-зале вместе с верующими возносили свои молитвы Амитаюсу - Будде долголетия. Молились об устранении препятствий к долгой и счастливой жизни о благополучии живых существ, гармонии и мире, сказал Шаджин-лама.