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24 декабря, 07:34
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Вся Калмыкия в ожидании прихода калмыцкого нового года - Зул

Вся Калмыкия в ожидании прихода калмыцкого нового года - Зул

В центральном хуруле продолжается подготовка к его празднованию. В этот день, 25 декабря, в 9.00 утра начнется праздничный молебен, он пройдет в 2 сессии. Также состоится традиционное угощение мирян ароматным калмыцким чаем и вкусными борцоками. А после обеда состоится обход вокруг хурула с пением мантры «Мигзм».

Завершились заключительные предновогодние ритуалы. Отрадно, что их посетило много людей, отметил Шаджин-лама Калмыкии геше Тензин Чойдак. Монахи и в дугане, и в конференц-зале вместе с верующими возносили свои молитвы Амитаюсу - Будде долголетия. Молились об устранении препятствий к долгой и счастливой жизни о благополучии живых существ, гармонии и мире, сказал Шаджин-лама.

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