1 февраля, 08:41
В Калмыкии ликвидируют две несанкционированные свалки, сообщает Министерство природных ресурсов и окружающей среды Калмыкии
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Мероприятия федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" направлены на рекультивацию земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки в городах, а также ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.
Мероприятия федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" направлены на рекультивацию земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки в городах, а также ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.
В республике с этого года будут реализованы мероприятия по ликвидации двух несанкционированных свалок и рекультивации их земельных участков в Элисте и Лагани.