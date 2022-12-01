В Калмыкии ликвидируют две несанкционированные свалки, сообщает Министерство природных ресурсов и окружающей среды Калмыкии

Мероприятия федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" направлены на рекультивацию земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки в городах, а также ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.



В республике с этого года будут реализованы мероприятия по ликвидации двух несанкционированных свалок и рекультивации их земельных участков в Элисте и Лагани.