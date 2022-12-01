Сегодня в Калмыкии стартует работа первой IT-мастерской

Откроется она благодаря победе в ноябре 2022 года IT-кластера "Цифровая Калмыкия" в федеральном конкурсе Института развития интернета.



Был получен грант на создание лингвистического IT-проекта "Сокровище нации", который направлен на популяризацию родного языка малых народов.



По условиям игры участники проходят полосу препятствий, созданную в 3D-графике и делают первые шаги в изучении родного языка. Целевая аудитория от 6 лет и старше.