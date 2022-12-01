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1 февраля, 08:21
Новости

Школьники Калмыкии помогают участникам СВО

Школьники Калмыкии помогают участникам СВО

В Троицкой школе Целинного района проводят акцию "Корзина добра" ко Дню защитника Отечества. В ней принимает участие весь педагогический состав и ученики школы.

Для отправки бойцам в зону специальной военной операции несут продукты питания, одежду и письма. Все это оставляют в специальной корзине. Собранные подарки передадут в региональный штаб "Мы вместе" для дальнейшей отправки нашим землякам.

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